В Челябинске охранник получил ожоги на загоревшейся автостоянке

Пострадавшего госпитализировали

Сегодня, 7 февраля, на улице Первой Пятилетки в Челябинске загорелась будка на автостоянке, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Очевидец заметил клубы дыма и сразу вызвал экстренные службы.

«Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

47-летнего охранника госпитализировали. Мужчина получил ожоги в маленьком помещении, смог выбраться на улицу и упал.