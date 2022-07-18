В Челябинске охотник получил условный срок за незаконный арсенал из патронов и самодельных пистолетов

Одних пистолетных и винтовочных патронов у подсудимого нашли больше 3,2 тысячи штук

56-летний житель Челябинска получил три года условно за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Курчатовский районный суд вынес сравнительно мягкий приговор, учтя активную помощь подсудимого следствию, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Как установило следствие, 56-летний охотник из Курчатовского района Челябинска приобрел и хранил дома целый арсенал. Сотрудники УФСБ по Челябинской области в октябре 2020 года изъяли у него более 3,2 тысячи пистолетных и винтовочных патронов, четыре способные стрелять переделки из сигнальных пистолетов, взрыватель от ручной гранаты, корпус и целую оборонительную гранату.

После предъявления обвинения охотник дал признательные показания и помогал следствию. В итоге отделался тремя годами условно с испытательным сроком в два года.