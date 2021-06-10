В Челябинске ограничено движение на выезды из центра в Ленинский, Тракторозаводский районы и северо-запад

ДТП и ремонт дорог спровоцировали пробки в 7 баллов

В Челябинске в четверг, 10 июня, конец рабочего дня сопровождается заторами на дорогах. Автомобильные пробки возникли на крупных перекрестках и развязках. Из-за ремонта дорог, переездов и ДТП автомобилистам приходится искать пути объезда.

Пробки в 7 баллов возникли по направлению из центра в Ленинский, Тракторозаводский районы и северо-запад. Крупный затор образовался на лице Доватора и на мосту в сторону Ленинского района. Сервис Яндекс. пробки сообщает от перекрытом движении от моста до улицы Барбюса, на перекрестке с Дзержинского зафиксировано ДТП. Крупная пробка также на улице Овчинникова параллельно Доватора. Скопления машин медленно движутся от Цвиллинга и Свободы на Степана Разина. Развязка в районе вокзала практически стоит.

Пробки образовались и к проспекту Ленина от Плеханова по Российской Свободы, Цвиллинга. Проспект Ленина стоит от Российской до Заксобрания, а затем — в районе Алого поля.

Традиционные ежевечерние пробки на улице Труда по направлению от Красноармейской и до улицы Кирова и на параллельной развязке через реку Миасс до улицы Братьев Кашириных сковали движение транспорта.

На улице Кирова зафиксировано ДТП. Здесь эвакуатор врезался в трамвай. Как сообщают очевидцы, в сторону центра движение трамваев перекрыто.

Ремонт Ленинградского моста вызвал весь поток автомобилей на эти транспортные развязки. Также многокилометровые пробки образовались по улицам Новомеханической и Каслинской в объезд Ленинградского моста.

На Свердловском проспекте — пробка на пересечении с Комсомольским. Также заторы наблюдаются на пересечении улицы Молодогвардейцев с Братьев Кашириных и проспектом Победы.