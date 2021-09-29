В Челябинске огонь уничтожил кухню и вольер в приюте для животных «Волчок»

По предварительным данным, погибли четыре собаки

Сегодня, 29 сентября, в челябинском приюте для животных «Волчок» вспыхнул пожар. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Днем поступило сообщение о возгорании кухни. Всего огонь распространился на площадь в 96 кв. метров. Выгорела кухня и вольер для собак. К 15:40 пожар ликвидирован», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, жертвами пожара стали четыре собаки. Всего на территории приюта живут 200 животных.

22 сентября в миасском приюте для животных «КотоПес» случился пожар. В огне погибли два щенка.