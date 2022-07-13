В Челябинске огласили приговор сбившему троих детей на пешеходном переходе мужчине

Рассказываем, какое наказание назначил суд

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении мужчины, который сбил троих детей на пешеходном переходе в ноябре 2021 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла 25 ноября около дома № 10 по улице Зальцмана. Трое 11-летних детей переходили дорогу по пешеходному переходу, в какой-то момент 30-летний водитель автомобиля «Ниссан-Ноте» наехал на ребят.

В результате аварии один мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован, второму и третьему были причинены телесные повреждения.

«Приговором суда водителю, который признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“), назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года»,— рассказали в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела мужчина оказал детям необходимую помощь.