В Челябинске огласили приговор ревнивцу, который изрезал возлюбленную

Женщину отбил полицейский, который случайно проходил мимо места расправы

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 49-летнему местному жителю, который в мае напал с ножом на свою возлюбленную, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ранее мы писали, что инцидент произошел 13 мая у одного из домов по улице Российской. Жертва и агрессор поссорились на почве ревности, мужчина нанес 45-летней потерпевшей множество ножевых ранений. Не убил только потому, что в конфликт вмешался проходивший мимо сотрудник полиции. Он отбил женщину, которой своевременно была оказана медицинская помощь.

Суд признал челябинца виновным в покушении на убийство. С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.