В Челябинске огласили приговор производителям 69 килограммов мефедрона

Двоих сообщников задержали в апреле прошлого года

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу двух местных жителей, которые с февраля по апрель 2022 года в частном доме в селе Ларино произвели 69 килограммов мефедрона. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сделанные в Ларино наркотики размещали в тайники в Каслинском районе. Об этом сообщали куратору специального интернет-магазина для дальнейшей продажи.

Производителей запрещенного вещества задержали в апреле прошлого года. Их обвинили в незаконном производстве наркотиков и приобретении прекурсоров наркотических средств (часть 5 статьи 228.1 УК РФ, часть 2 статьи 228.3 УК РФ).

Суд назначил одному из сообщников 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму — 16 лет. Кроме того, каждый должен выплатить штраф 400 тысяч рублей.