В Челябинске огласили приговор 10 участникам наркобанды

В ходе ликвидации ОПГ из незаконного оборота изъято 36 кг героина

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 участников преступного сообщества, которые два с половиной года торговали наркотиками на территории нескольких регионов, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

В суде установлено, что подсудимые состояли в преступном сообществе, созданном иностранным гражданином, и занимались незаконным сбытом запрещенных веществ с января 2019 года по май 2021-го. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 36 килограммов героина.

Десять человек признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 8 лет до 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.