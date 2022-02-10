В Челябинске офис агентства недвижимости «Компаньон» навестили силовики

На месте изъята документация фирмы

Силовики проверяют документацию фирмы. Визит сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции может быть связан с банкротством гендиректора фирмы Арсена Унаняна. Он не ответил на звонок Первого областного информагентства. В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

10 декабря 2021 года Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании банкротом ООО «Группа предприятий „Компаньон“». В отношении должника введена процедура конкурсного производства на шесть месяцев. Среди кредиторов компании — Арсен Унанян, Лев Мельник, Илья Горфман и ООО «Символ Бетон». Общая сумма заявленных требований — 30 млн рублей.

Вокруг Унаняна и «Компаньона» последнее время разгораются скандалы. Политтехнолог Сергей Клесун утверждает, что Арсен Унанян обманул его при покупке квартиры.

Пресс-секретарь, ведущий специалист по связям с общественностью в Челябинском областном центре общественного здоровья Екатерина Гонова на своей странице в соцсети рассказала, что не смогла купить квартиру из-за того, что юрист «Компаньона» склоняла ее оформлению сделки по заниженной стоимости в договоре.

В Челябинске разгорается еще одна резонансная история. Она связана с предпринимателем, риелтором и представительницей династии хоккеистов Екатериной Бец. Женщину судят по трем эпизодам мошенничества с квартирами. И как выясняется сейчас — их может быть намного больше. После нашей публикации о продаже квартиры семьи пластических хирургов к нам в редакцию пришло еще несколько сообщений от людей, которые, по их словам, лишились денег после сотрудничества с Бец.