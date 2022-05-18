Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в магазине «Лента» задержали мужчину, попавшегося на краже плитки шоколада. Оказалось, задержанный находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба Росгвардии.
«Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний житель поселка Хийденсельга Питкярантского района Республики Карелия. С февраля 2022 года он находился в федеральном розыске за Республикой Карелия как подозреваемый в совершении кражи, скрывающийся от органов следствия», — рассказали в ведомстве.
Злоумышленника доставили в отделение полиции.