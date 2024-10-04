В Челябинске обвиняемой в покушении на убийство бизнесмена девушке вынесли приговор

Полина Иосифова получила реальный срок

Сегодня, 4 октября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по делу о покушении на убийство (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Полина Иосифова получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

В Троицке было организовано покушение на бизнесмена Бориса Спиридонова, который, по предварительным данным, был посредником в передаче взятки беговой дорожкой мэру Александру Виноградову. По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», покушение на убийство придумала подруга бизнесмена Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, и передал взятку. Он тоже находится в СИЗО.



Полина Иосифова нашла исполнителей замысла и успела передать им три миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.