В Челябинске обвиняемого в убийстве женщины иностранца отправили в СИЗО

Под стражей он проведет два месяца

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу иностранцу, обвиняемому в убийстве местной жительницы. В СИЗО 49-летний мужчина проведет два месяца, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя следственного управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 49-летнему иностранному гражданину, не имеющему регистрации на территории РФ и находившемуся в федеральном розыске. Решением Центрального районного суда Челябинска он арестован до 11 октября»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в ночное время в одном из баров Челябинска. Выходец из Средней Азии приревновал свою знакомую, у них завязался конфликт. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил в грудь пострадавшую, а затем скрылся с места преступления. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.



Накануне мужчину задержали. Он признался в совершении преступления. Ему предъявили обвинении в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).

