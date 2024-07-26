В Челябинске обвиняемая в покушении на убийство бизнесмена девушка пойдет под суд

Полина Иосифова остается под стражей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ). Под суд пойдет 22-летняя жительница Троицка Полина Иосифова, рассказали в региональной прокуратуре.

В Троицке было организовано покушение на бизнесмена Бориса Спиридонова, который, по предварительным данным, был посредником в передаче взятки беговой дорожкой мэру Александру Виноградову. По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», покушение на убийство придумала подруга бизнесмена Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, и передал взятку. Он тоже находится в СИЗО.



Полина Иосифова нашла исполнителей замысла и успела передать им три миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.