В Челябинске взяли на контроль обстоятельства ДТП с участием полицейского и двух пешеходов

Служебную проверку проведут в ГУ МВД России по Челябинской области

В областном полицейском главке поставлено на контроль разбирательство в обстоятельствах ДТП, произошедшего с участием сотрудника полиции в Челябинске. В результате происшествия 14 июля на улице Цвиллинга получили травмы два пешехода, сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту ДТП с участием сотрудника Главным управлением МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Представителями УМВД России по г. Челябинску обеим семьям пострадавших пешеходов принесены извинения.

В настоящее время по инициативе ГУ МВД области собранные по факту ДТП материалы изъяты из административного производства и переданы в следственные органы. После их изучения будет принято процессуальное решение и дана принципиальная оценка действиям сотрудника, допустившего нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ДТП произошло в районе остановки «Стадион «Локомотив». 24-летний водитель «Лады-Гранта» сбил парня и девушку, которые шли по пешеходному переходу. По словам мамы пострадавшего, ее сын получил серьезные травмы и находится в больнице. За рулем авто находился сотрудник полиции, который был не при исполнении своих обязанностей.