В Челябинске обрушилась стена здания колледжа

К счастью, людей в момент ЧП рядом не оказалось

В ночь на понедельник, 31 марта, на улице Трубников в Челябинске обрушилась часть стены колледжа ЧелГУ, сообщили в прокуратуре региона.

Часть кирпичной стены рухнула на припаркованный рядом легковой автомобиль. На ЧП отреагировали подразделения МЧС. К счастью, пострадавших нет.

Прокуратура Ленинского района Челябинска проводит проверку.

Наш корреспондент побывал на месте происшествия.

















Сейчас вход в колледж закрыт, здание огорожено лентой. Рядом припаркован автомобиль Lada, на который, судя по повреждениям, упал кирпич.

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