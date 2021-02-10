В Челябинске обнаружили подпольную нарколабораторию

ФСБ изъяла 10 килограммов мефедрона

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Сотрудники УФСБ России по региону ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, организованную в частном доме в Челябинске. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинцы организовали целую нарколабораторию по производству мефедрона в жилом доме в Металлургическом районе. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ задержали одного из создателей незаконного бизнеса. Мужчина перевозил крупную партию синтетических средств для дальнейшей ее реализации. Федеральная служба изъяла 10 килограммов мефедрона и ликвидировала подпольную лабораторию.