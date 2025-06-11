В Челябинске ноутбук поджег машину

Хозяин авто оставил технику на заднем сиденье

В поселке Шагол в Челябинске на парковке загорелся автомобиль ВАЗ. Когда возгорание ликвидировали, стало ясно, что причиной ЧП стал оставленный на заднем сиденье ноутбук, сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

Сообщение поступило от очевидцев. Прибыв, спасатели обнаружили в закрытой машине сильное задымление. Хозяин отсутствовал. Пожарные провели боевое развертывание и охладили автомобиль.

«Когда дым рассеялся, стало ясно, что причиной пожара стал ноутбук»,— уточнили в ведомстве.

Вероятно, техника загорелась из-за перегрева аккумулятора, неисправной системы охлаждения или поврежденных проводов.

Спасатели рекомендуют не оставлять под лучами солнца ноутбуки, телефоны и прочие гаджеты во избежание ЧП.