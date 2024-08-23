В Челябинске ночью загорелся ТРЦ «Алмаз»

Возгорание произошло на техническом этаже над кинотеатром

Сегодня ночью пожарные тушили возгорание в ТРЦ «Алмаз» в Ленинском районе Челябинска. Загорелся технический этаж над кинотеатром, над кинозалом № 1, где в этот момент людей не было.

Как рассказали в пресс-службе главка МЧС, удалось обойтись без жертв.

«Успешно сработали системы пожарной автоматики. Грамотно повел себя и персонал объекта: из соседних кинозалов организованно эвакуировались 65 человек — все взрослые. Также работники комплекса с помощью углекислотных огнетушителей боролись с возгоранием на ранней стадии», — рассказали в ведомстве.

Полностью пожар — на 5 кв. метрах — ликвидировали оперативно прибывшие сотрудники МЧС России.



Причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети в помещении проекционной.