В Челябинске ночью загорелся ТРК «Мегаполис»

Из комплекса эвакуировали 60 человек

В ночь с 8 на 9 марта загорелся строительный мусор на кровле развлекательного комплекса «Мегаполис». Огонь охватил площадь 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.



Прибывшие на место пожарные локализовали горение. Оперативно были эвакуированы посетители. Пострадавших нет. Внутрь здания пожар не распространился. Причина пожара пока не установлена. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.