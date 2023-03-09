В ночь с 8 на 9 марта загорелся строительный мусор на кровле развлекательного комплекса «Мегаполис». Огонь охватил площадь 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Прибывшие на место пожарные локализовали горение. Оперативно были эвакуированы посетители. Пострадавших нет. Внутрь здания пожар не распространился. Причина пожара пока не установлена. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес