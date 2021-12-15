В Челябинске ночной пожар в типографии тушили 58 человек

Причины возникновения ЧП выясняются

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Минувшей ночью, 15 декабря, в Челябинске загорелась типография. На месте работали 58 пожарных и 19 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в типографии, расположенной на Свердловском тракте. Прибыв на место, пожарные обнаружили горение кровли на площади 400 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар уже через несколько минут и приступили к ликвидации возгорания.

«Пострадавших нет. На месте работали силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций общей численностью 58 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 44 человека и 17 единиц техники»,— прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Челябинской области Александр Шинкаренко.

Причины пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.