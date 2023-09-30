В Челябинске ночной пожар уничтожил двухэтажный жилой дом

Хозяева не пострадали

Минувшей ночью в Челябинске на улице Пархоменко загорелся жилой дом. Пламя уничтожило строение, хозяева не пострадали. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло глубокой ночью. Прибывшие на вызов спасатели Челябинского гарнизона обнаружили открытое горение двухэтажного дома.

«Позднее обнаружение позволило огню набрать силу. По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем»,— рассказали в ведомстве.

Хозяева дома вовремя эвакуировались и не пострадали.

В ведомстве отметили, что в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог бы сохранить имущество местных жителей.