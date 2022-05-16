В Челябинске ночная потасовка молодых людей переросла в стрельбу

Ранена женщина

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В ночь на понедельник, 16 мая, возле ресторана «Бургер Кинг» на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта между двумя компаниями случилась потасовка. По предварительным данным, один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета. Полиция разбирается в деталях происшествия, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

«В полицию сообщение поступило от бригады скорой помощи. Пострадала женщина. Пока неизвестно, в результате чего она получила травму. Сотрудники полиции изымают камеры наблюдения, чтобы получить более полную картину происшествия», — рассказали в региональном полицейском главке.

На камерах наблюдения «Интерсвязи» видно лишь драку двоих мужчин.