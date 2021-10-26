В Челябинске неопытный водитель авто снес железнодорожный шлагбаум

Пострадал пассажир легковушки

В ночь на вторник, 26 октября, мужчина с водительским стажем два месяца врезался в семафор и шлагбаум железнодорожного переезда. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось напротив дома № 101 по улице Блюхера. 20-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в семафор и железнодорожный шлагбаум.

«В результате происшествия травмы получил его 22-летний пассажир, который в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Известно, что стаж виновника аварии — всего два месяца.