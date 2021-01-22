Двойной ущерб: в Челябинске неизвестный совершил кражи из автомобилей

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы

В полицию Курчатовского района Челябинска почти друг за другом поступили два заявления о кражах из автомобилей. Правоохранители незамедлительно отреагировали на поступившие сообщения и задержали подозреваемого в преступлениях по горячим следам. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам заявителей, неизвестный совершил кражи из автомобилей, припаркованных около домов, расположенных на улице 40 лет Победы и Комсомольском проспекте. Один из потерпевших в результате действий злоумышленника оценил ущерб в 10 тысяч рублей, другой — в 15 тысяч рублей: из автомобилей пропали магнитола, акустическая полка, колонки, домкрат, компрессор и электроотопитель салона.

«По горячим следам сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции УМВД задержан неработающий, ранее судимый подозреваемый, 1982 года рождения. Злоумышленник разбивал стекла и похищал из машин челябинцев имущество»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). По ней подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Пока челябинцу избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.