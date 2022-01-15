В Челябинске неизвестный прогулялся по перилам моста над дорогой

Смелого горожанина не напугало оживленное движение внизу

В Челябинске неизвестный в маске прогулялся по перилам моста, расположенного над проезжей частью. Очевидцы засняли смельчака на видео и выложили в социальные сети.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Рождественского, 10. На видео видно, как челябинец, то балансируя, то танцуя, идет по перилам моста, под которым наблюдается оживленный поток автомобилей. Увидев, что его снимают, челябинец начал махать оператору руками.

Автор видео ужаснулась такому поведению горожанина. Но чем закончилась его опасная прогулка — неизвестно: вскоре видео оборвалось.

