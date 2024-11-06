В Челябинске неизвестный поцарапал 50 машин возле автодрома

Владельцы машин обратились в полицию

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На автодром по улице Харлова возле Госавтоинспекции по Челябинской области неизвестный поцарапал кузова порядка 50 машин. Об этом ИА «Первое областное» рассказала одна из пострадавших.

«Это случилось в ночь с 3 на 4 ноября. Утром обнаружила царапины на своей машине и на машине мужа. Его авто пострадало сильнее. Чем-то острым царапали. Ключами или ножом. Думаем, какой-то хулиган „развлекался“», — рассказала Наталья.

Владельцы машин обратились в полицию.

«Все заявления зарегистрированы. Нарушителя разыскивают», — прокомментировали в УМВД по Челябинску.

Всех пострадавших и очевидцев просят обращаться в полицию по телефону 102.