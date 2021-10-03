В Челябинске неизвестный похитил аккумуляторы из большегрузов

Ущерб автовладельцы оценили в 60 тысяч рублей

В Челябинске владельцы большегрузов обратились в полицию с заявлениями о краже из их машин аккумуляторных батарей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в краже. Ему грозит до двух лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел на стоянке большегрузов на улице Героев Танкограда. Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемый в ночное время украл 10 аккумуляторных батарей общей стоимостью около 60 тысяч рублей, чтобы продать их.

«Пять аккумуляторов подозреваемый реализовал, остальные скрыл в кустах неподалеку от стоянки для дальнейшей продажи. Сотрудниками полиции имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законным владельцам»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. В его отношении избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.