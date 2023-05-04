В Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома

Полиция проводит проверку

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В ночь на среду, 3 мая, неизвестный открыл стрельбу по окнам дома № 28 на улице 250-летия Челябинска. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в УМВД по городу.

ЧП зафиксировала камера домофона дома № 39 на улице Чичерина. Никто из жильцов в правоохранительные органы не обращался.

«На указанный адрес направлены сотрудники службы участковых уполномоченных полиции для опроса жильцов многоквартирных домов, свидетелей происшествия. Полицейские проведут поквартирный обход в целях установления объективной картины произошедшего и выявления признаков правонарушения», — сообщили в УМВД по Челябинску.

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские установили подозреваемого, открывшего стрельбу из охолощенного ружья в челябинском ЖК «Манхэттен».

Челябинские полицейские установили личность и задержали 19-летнего мужчину, перепугавшего жителей дома № 60 на Университетской Набережной. Молодой человек ради развлечения стрелял по окнам из пневматического оружия.

