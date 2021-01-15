В Челябинске неизвестный ограбил 80-летнюю женщину

Жертвами аналогичных преступлений стали еще два челябинца

В Челябинске неизвестный средь бела дня напал на мужчину и ограбил его. Жертвой аналогичного преступления стала и 80-летняя пенсионерка. Подробнее об инцидентах рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Один из грабежей произошел в Ленинском районе. 28-летний челябинец находился во дворе одного из домов, когда вдруг на него напал неизвестный и, применив не опасное для жизни насилие, ограбил его. Причиненный ущерб мужчина оценил в пять тысяч рублей. Злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

«Аналогичные факты зарегистрированы в Отделах полиции „Металлургический“ и „Северо-Западный“ УМВД России по городу Челябинску. Жертвами хищений стали 38-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка. Общая сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей. Стражами правопорядка по подозрению в совершении данных противозаконных действий задержаны двое мужчин, 1991 и 1999 годов рождения, один из которых ранее судим»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). По ним злоумышленникам грозит до четырех и семи лет лишения свободы.

Двух ранее судимых челябинцев поместили в изолятор временного содержания. 21-летнему молодому человеку, напавшему на пенсионерку, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.