В Челябинске неизвестный обстрелял окна квартир

В полицию поступили заявления от троих жильцов

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Жители дома № 60 по улице Университетской Набережной в челябинском микрорайоне Academ Riverside обеспокоены появлением во дворе неизвестного, который обстреливает окна домов. Потерпевшие обратились в полицию и опубликовали кадры с внутридворовых камер, на которых видно мужчину с предметом, похожим на оружие. Об этом жители дома рассказали в социальных сетях.

«Уважаемые соседи! Утром обнаружили след от выстрела на балконном окне (Университетская Набережная, д 60, 3 подъезд). Это только нам „повезло“ или есть товарищи по несчастью?» — написала Татьяна Е.

В комментариях к посту еще одна потерпевшая сообщила, что столкнулась с такой же, мягко говоря, неприятной ситуацией. 10 января Анна Х. обнаружила пулевое отверстие в детской комнате, а на следующий день — два на балконе. При этом квартира потерпевшей расположена достаточно высоко — на 19-м этаже.

Жители обеспокоены, что такие обстрелы в конце концов могут закончиться трагедией.

«С заявлениями о повреждении оконного остекления в отдел полиции „Северо-Западный“ обратились трое жителей дома. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется поиск очевидцев», — сообщили в УМВД по Челябинску.

По одной из версий жильцов, стрелок находится в соседнем доме.