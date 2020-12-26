В Челябинске неизвестный напал на пенсионерку и отобрал у нее деньги

Потерпевшая обратилась в полицию

Жительница Тракторозаводского района Челябинска обратилась в полицию с заявлением о совершенном против нее преступлении. В ходе необходимых мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

57-летняя челябинка рассказали полицейским, что в подъезде ее дома, расположенного на улице Белостоцкого, на нее напал неизвестный мужчина. Он ударил пенсионерку и отобрал у нее деньги. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в совершении грабежа задержан ранее судимый подозреваемый, 1983 года рождения»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). По ней мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Напомним, похожая история произошла несколько дней назад в Южноуральске. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из участников ссоры открыто похитил куртку другого, в которой находились деньги и сотовый телефон. Полицию вызвали очевидцы.