В Челябинске неизвестный избил школьника на глазах у прохожих

Родители ребенка написали заявление в полицию

Сегодня днем, 7 ноября, в Челябинске неизвестный избил школьника прямо на глазах у прохожих. Сообщения появились в социальных сетях.

Инцидент произошел около одного из подъездов дома № 15 по улице 40-летия Победы. По сообщениям очевидцев, стоявший у подъезда мужчина увидел школьника младших классов, поворачивающего из-за угла, и сразу же набросился на него с кулаками. Затем неизвестный куда-то увел ребенка, и спустя какое-то время мальчик вернулся один и зашел в тот же подъезд.

Как отмечают пользователи соцсетей, несколько человек, ставших свидетелями такой картины, не вступились за школьника и продолжили заниматься своими делами.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

«Обращение от родителей поступило, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в ведомстве.