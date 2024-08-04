В Челябинске неизвестные устроили разборки со стрельбой

Их разыскивает полиция

Вечером 3 августа в Ленинском районе Челябинска в районе ДК «Станкомаш» несколько молодых людей устроили стрельбу. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате у нескольких ребят прожжены куртки.

«Стреляли не холостыми. Надо мной что-то пролетело, я пригнулся. Попало в каких-то пацанов, у них куртки прожжены»,— рассказал очевидец Максим в одном из городских пабликов.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются участники инцидента.

«Предварительно, в ходе произошедшего никто не пострадал, за медицинской помощью не обращался»,— уточнили в ведомстве.

Тех, кто что-то знает о произошедшем, попросили предоставить информацию в отдел полиции «Ленинский» или по телефонам 02, 112.