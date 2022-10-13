В микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске неизвестные разбили автомобиль медицинской помощи. Об этом в социальных сетях рассказал владелец машины Константин Гладышев. Мужчина занимается перевозкой маломобильных граждан на процедуры в больницы Челябинска.
Инцидент случился в ночь на 12 октября. Неизвестные разбили лобовое и боковые стекла, фары.
«Мой автомобиль целенаправленно разбили три человека. Двое исполняли, еще один стоял в стороне, смотрел. Я думаю, что это конкуренция в стиле 90-х, ничего личного», — написал в социальной сети Константин Гладышев.
Мужчина занимается бизнесом по перевозке больных, а ранее работал в компании в аналогичной сфере.
Служба «Академ-Безопасность» предоставила потерпевшему видео с камер наблюдения. Двое злоумышленников были в масках.
«Заявление принято в отделе полиции „Северо-Западный“. Выясняются все обстоятельства, устанавливаются лица, причастные к происшествию», — прокомментировали в УМВД по Челябинску.
Тем временем жители микрорайона высказали недовольство в адрес службы безопасности, напомнив, что они платят деньги за охрану имущества и требуют от охраны оперативной реакции на правонарушения.