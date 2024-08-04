В Челябинске неизвестные повредили временный водоотвод

Ремонт занял несколько часов

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В Ленинском районе Челябинска на улице Машиностроителей накануне, 3 августа, проложили временные сети для отвода воды. Для этого на участке ограничили движение, а общественный транспорт пустили по другим маршрутам. Рано утром 4 августа неизвестные повредили временную сеть, и работы по отведению воды с затопленной территории прервали на несколько часов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Неизвестные умышленно повредили отводящий рукав в нескольких местах. Ремонт сети на несколько часов остановил отвод воды. В настоящее время откачка возобновлена»,— уточнили в администрации города.

Откачивать воду с помощью временной сети начали с четырех часов дня 3 августа. Воду отводят в коллектор ЧТПЗ, уровень воды на улицах Энергетиков и Кронштадтской заметно снизился.