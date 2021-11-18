В Челябинске неизвестные повредили автомобиль спортсмена Эльбруса Нигматуллина

Потерпевший обратился в полицию

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В ночь на четверг, 18 ноября, неизвестные повредили лобовое стекло автомобиля «Нива», принадлежащего спортсмену, мастеру спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу Эльбрусу Нигматуллину. Он рассказал об этом на своей странице в социальной сети.

ЧП случилось в Металлургическом районе Челябинска, а не в Уфе, как подумали некоторые подписчики.

«Ночью неизвестные лица повредили и ограбили мой автомобиль. Сняли лобовое стекло, но не забрали ( оно раскололось), взломали кодовый замок и слили бензин и украли несколько вещей из авто», — написал спортсмен.

Мужчина обратился в полицию.