В Челябинске неизвестные посадили бездомную собаку на проволоку

Животному помогли сотрудники отлова

В Челябинске в СНТ Мечел сотрудники службы отлова нашли собаку с затянутой на шее проволокой, с ней животное проходило две недели. Четвероногую пострадавшую доставили в ветеринарную клинику, освободили и оказали помощь. Все расходы на себя взяла неравнодушная челябинка. Об этом сотрудники гуманного отлова рассказали в своей группе «ВКонтакте».







Бездомная собака ранее родила щенков в одном из заброшенных домов в садах, а потом пропала и вернулась в СНТ с проволокой на шее. Освободить животное от «ошейника» пытались неравнодушные люди, но собака никого к себе не подпускала.

Сотрудники отлова выстрелили с собаку снотворным и доставили в ветеринарную клинику, где животное освободили и оказали всю необходимую помощь. Сейчас она находится в стационаре и получает лечение. Все щенки мамы находятся дома в полной безопасности.





Работники отлова и ветеринары сошлись во мнении, что собаку намеренно поймали и посадили на проволоку. Все расходы на себя взяла неравнодушная женина, которая кормит собак в СНТ Мечел.