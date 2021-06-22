В Челябинске неизвестные подожгли нежилой дом

На тушение выехали пожарные и три автоцистерны

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В нежилом двухэтажном доме на улице Артиллерийской неизвестные устроили пожар. Специалисты быстро ликвидировали огонь. Об этом сегодня, 22 июня, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар вспыхнул накануне вечером 21 июня. Через 20 минут прибывшие специалисты МЧС с помощью трех единиц техники ликвидировали горение. Происшествие обошлось без пострадавших. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пламя объяло весь второй этаж расселенного дома на улице Артиллерийской, 79.