В Челябинске неизвестные под видом соцработников украли у пенсионерок деньги и украшения

Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей

В Челябинске разыскивают лжесоцработников, похитивших у двух пожилых женщин 90 тысяч рублей. Заявления на незнакомок, которые пришли к ним в дом и лишили сбережений, написали жительницы Ленинского и Тракторозаводского районов города. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Злоумышленницы предлагали социальные услуги, сообщали о якобы увеличении пенсии и выплатах, а также пытались завести разговор на другие темы. В Ленинском районе мошенница убедила 90-летнюю челябинку, что ей необходимо заменить деньги и переписать номера. Узнав место, где хозяйка дома хранит деньги, гостья украла 20 тысяч рублей.

В Тракторозаводском районе к 60-летней жительнице пришли две незнакомки, представившиеся соцработниками. Одна отвлекла жертву, вторая опустошила ее шкатулку с деньгами и украшениями. Взамен оставила билеты «банка приколов».

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Горожанам напоминают, что не следует открывать дверь и впускать в квартиру незнакомцев, ни в коем случае нельзя передавать им деньги.