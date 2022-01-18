В Челябинске неизвестные обстреляли новый трамвай

В результате ЧП никто не пострадал

Поздно вечером 17 января в Челябинске неизвестные обстреляли новый трамвай. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» директор «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев, пострадавших в результате ЧП нет.

«Все произошло около 22:20 в районе остановки „Завод электромашин“. Разбили одно стекло, пострадавших нет. Заявление в полицию написано», — уточнил Дмитрий Усачев.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску подтвердили ИА «Первое областное», что заявление зарегистрировано.

«В отделе полиции „Ленинский“ УМВД России по г. Челябинску сообщение зарегистрировано, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По предварительной версии, причиной повреждения стекла стало попадание камня», — сообщили в ведомстве.

В декабре 2021 года неизвестные, по предварительным данным, обстреляли остановочный комплекс на остановке «Первооконная». В результате оказались разбиты павильонное стекло и рекламная конструкция. Как тогда сообщил ИА «Первое областное» председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров, остановочный комплекс планируют восстановить в этом месяце.