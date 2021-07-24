В Челябинске неизвестные напали на молодого человека с ножом

Челябинца госпитализировали с ранениями

Сегодня рано утром, 24 июля, в центре Челябинска неизвестные нанесли молодому человеку ножевые ранения. Челябинца госпитализировали. О произошедшем корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал читатель.

«На пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных, возле „ГрильХаус“, человека пырнули ножом»,— сообщила Дарья.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ответили, что данное происшествие зарегистрировано в отделе полиции «Калининский».

«Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Пострадавший, 1996 года рождения, доставлен в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в Магнитогорске 38-летний южноуралец порезал горло сотруднику заправочной станции и забрал деньги из кассы. Злоумышленника задержали, пострадавшего госпитализировали.