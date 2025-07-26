В Челябинске неизвестные бросили на дно фонтана, расположенного в сквере за площадью Революции, бутылки с маслянистой жидкостью, из-за чего вода в нем стала грязной. Как сообщили в пресс-службе администрации города, к поиску вандалов уже подключили полицию.
О том, что вода в фонтане начала мутнеть, написали жители Челябинска в социальных сетях. Буквально за день она окрасилась в грязно-оранжевый цвет.
«На место отправили бригаду для очистки фонтана и выяснения причин столь быстрого загрязнения. После полного спуска воды на дне обнаружили несколько бутылок с остатками неизвестной маслянистой жидкости»,— сообщили в мэрии.
Пробы воды и обнаруженные бутылки отправят на экспертизу. Кроме того, уже написано заявление в полицию для розыска вандалов и принятия необходимых мер.
«Произошел просто вопиющий и отвратительный акт вандализма, который демонстрирует неуважение его исполнителей к нашему общему дому. Рассчитываю, что полицейские найдут вандалов и привлекут их к ответственности в полной мере»,— прокомментировал глава города Алексей Лошкин.