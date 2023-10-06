В Челябинске неделю разыскивают 16‑летнего подростка

Школьник нуждается в медицинской помощи

В Челябинске разыскивают 16-летнего Андрея Вячина. Он ушел из дома по улице Гагарина, 26а, еще 30 сентября, сообщает поисковый отряд «Легион-Спас».

«Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы длинные. Всегда носит на улице медицинскую маску», — говорится в ориентировке.

В день исчезновения был одет в длинную куртку синего цвета, серые спортивные штаны, на ногах — синие сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда 8(351)2-777-911.