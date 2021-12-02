В Челябинске не подтвердилась информация о похищении женщины

Родственники отвезли ее в реабилитационный центр

Сегодня, 2 декабря, полиция провела проверку после сообщений о похищении женщины из квартиры по улице Салавата Юлаева в Челябинске. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, женщину насильно вытащили из квартиры трое мужчин. Этот факт подтверждает видео с камер наблюдения.

«Сотрудниками полиции была организована проверка информации о противоправных деяниях в отношении женщины. Данная информация не подтвердилась», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным Первого областного информагентства, женщину, страдающую зависимостью, из квартиры забрали родственники и поместили в реабилитационный центр.