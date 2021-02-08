В Челябинске назначен заместитель начальника городской полиции

Нового руководителя представили личному составу

На должность замначальника УМВД по Челябинску назначен бывший заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка. Об этом стало известно сегодня, 8 февраля.

Нового заместителя начальника — начальника полиции полковника полиции Андрея Меньшенина представили личному составу.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что Андрей Меньшенин начал службу в органах внутренних дел с 1999 года курсантом челябинского юридического института МВД России. В 2003 году проходил службу в УВД Ленинского района Челябинска оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции № 1, а еще через два был зачислен в распоряжение ГУ МВД России по Челябинской области, где продолжил службу на различных руководящих должностях, в том числе в период с 2017 по 2021 год — заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области.

Начальник управления по работе с личным составом областного полицейского главка поздравил Андрея Меньшенина с назначением на должность и отметил, что имеющиеся у него опыт и знания, приобретенные за годы службы в оперативных подразделениях, позволят с честью справиться с возложенными обязанностями.