В Челябинске нашли водителя маршрутки, высадившего пассажиров из окна

У автобуса во время рейса сломалась дверь, а запасной выход был заварен

Сотрудники челябинского ГИБДД нашли водителя неисправной 24 маршрутки. Ранее пассажиры пожаловались на то, что из-за сломанной двери им пришлось выходить из транспорта через форточку. Об этом сообщили в УГИБДД по городу Челябинску.



31-летнего водителя привлекли к ответственности за управление неисправным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.5 КОАП РФ). На ответственных должностных лиц тоже завели дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований безопасности (ч. 1 и 2 статьи 12.31 КОАП РФ). За эти статьи предусмотрен штраф до восьми тысяч рублей.

После инцидента сотрудники полиции дополнительно проверят работу перевозчика.

Напомним, до этого случай со сломанной маршруткой в своем телеграм-канале прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и отметил обновления общественного транспорта в городе.