В Челябинске нашли водителя Land Rover, скрывшегося с места ДТП

В аварии помимо пешехода пострадала пассажирка другого авто

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП на улице Труда, сообщили в городской ГИБДД.

Авария случилась накануне утром. Водитель Land Rover выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota под управлением 59-летнего мужчины. От удара легковушку выбросило с проезжей части, под колеса попала 31-летняя женщина.

Также в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Toyota, на кадрах видно, как она вылетела из салона.

«Виновником аварии оказался 30-летний мужчина. В отношении него составлены административные протоколы», — прокомментировали в городской Госавтоинспекции.