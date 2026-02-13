В Челябинске нашли водителя, который сбил бабушку во дворе и уехал

У парня не было прав и документов на машину

В Челябинске задержали 17-летнего парня, который сбил пожилую женщину во дворе дома на улице Комарова и скрылся с места аварии. Прав у него никогда не было, машина не была зарегистрирована, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

11 февраля возле дома № 135 на улице Комарова «Лада-Приора» наехала на женщину 1951 года рождения. Пешеход получил травмы, а водитель скрылся с места.

Сотрудники ГАИ довольно быстро вышли на нарушителя. Им оказался молодой человек 2008 года рождения. Автомобиль он купил, но не поставил на учет и ездил по договору купли-продажи. Водительских прав у него тоже не было.

Теперь парню грозят штрафы за езду без прав и за незарегистрированную машину. Номера с «Приоры» изъяли.