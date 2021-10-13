В Челябинске нашли водителя Infinity, сбившего 17-летнего парня на остановке

Составлен административный протокол

В Челябинске нашли водителя Infiniti, который сбил 17-летнего парня на остановке и покинул место ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, ЧП случилось напротив дома № 116/6 на улице Бейвеля. Водитель иномарки не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак.

После этого мужчина продолжил движение и сбил парня, стоящего на остановке. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Сам водитель никак не помог потерпевшему, более того — скрылся с места происшествия, оставив авто.

«Водителя нашли. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ („Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“)», — рассказали в городской ГИБДД.

Пострадавший парень получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.