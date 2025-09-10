В Челябинске нашли вандалов, которые залили монтажной пеной детские горки

С подростками провели беседы, на их родителей составили протоколы

Вандалами, которые залили монтажной пеной детские площадки в Металлургическом районе Челябинска, оказались трое местных подростков 14—15 лет, сообщает пресс-служба городской полиции.

«Несовершеннолетних вместе с родителями пригласили в районный отдел полиции. С подростками проведены профилактические беседы о недопущении противоправного поведения, а на взрослых составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей», — говорится в сообщении.

В ходе бесед с подростками было установлено, что кроме горок от их «строительных позывов» пострадал кикшеринговый электросамокат.

Добавим, балансодержатели поврежденных объектов имеют право обратиться в судебные органы с исковыми требованиями о возмещении причиненного вреда.